A Messina il maggior numero di nuovi positivi

Sono 1.615 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, ieri erano 391. L’Isola è al nono posto in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 8.978. A fronte di 12.749 tamponi eseguiti, il tasso è al 12,6%, in aumento rispetto all’8% di ieri. I nuovi guariti sono 711, non si registrano decessi. Negli ospedali i ricoverati sono 188, lo stesso numero di ieri; in terapia intensiva sono 14, come il giorno prima. A livello provinciale si registrano a Messina 364 casi, a Palermo 347, a Catania 337, a Siracusa 217, ad Agrigento 90, a Trapani 85, a Ragusa 85, a Caltanissetta 64, a Enna 26.

In tutta Italia sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 10.008. Le vittime sono 64, in aumento rispetto alle 32 di ieri. Il tasso di positività è salito al 18,4% (ieri era 15,2%), i tamponi molecolari e antigenici sono 243.421 (ieri 65.697). Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.358.487. Sono 128 (ieri 130) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.653 in aumento di 192 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 444.389, un incremento di 16.957 rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 21.737.122 (+27.854), mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.976.