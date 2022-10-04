Vittoria, 200 chili di marijuana in casa

VITTORIA (RAGUSA) – Duecento chili di marijuana sono stati sequestrati a Vittoria dalla Polizia di Stato che ha arrestato un 52enne, C.V., che aveva a casa una serra indoor di canapa indiana. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa con le accuse di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa aveva anche una pistola scacciacani modificata e alcune munizioni e per questo motivo deve rispondere anche di porto abusivo di arma clandestina con relativo munizionamento.

Gli agenti hanno fatto irruzione all’interno di un fabbricato – due vani e un piano seminterrato – lungo la Sp 91, attirati da un forte odore di marijuana e l’hanno perquisito alla presenza del 52enne, trovando numerose piante di cannabis indica messe a essiccare, oltre a un ingente quantitativo di marijuana già confezionata in apposite buste termosaldate e sottovuoto pronte per essere cedute a terzi assuntori. I poliziotti hanno anche trovato impianto di areazione e illuminazione con sofisticate lampade alogene oltre a materiale necessario per il peso e il confezionamento dello stupefacente.