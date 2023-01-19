Slovacchia: bus si ribalta, a bordo studenti di Sciacca

C’erano anche studenti e docenti del liceo scientifico Fermi di Sciacca, in provincia di Agrigento, tra i 38 passeggeri a bordo di un autobus coinvolto in un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa in Slovacchia, nei pressi di Liptovskì Mikuláš, a meno di 300 chilometri dalla capitale Bratislava. Forse per colpa dell’asfalto reso ghiacciato dalle basse temperature, il pullman si è ribaltato su un fianco dopo che l’autista, in condizioni di scarsa visibilità, si sarebbe accorto improvvisamente della presenza, sulla carreggiata, di un’auto ferma.

La brusca frenata avrebbe causato l’incidente. Il mezzo si è adagiato sulla consistente coltre di neve accumulata sul ciglio della strada. La delegazione del Fermi viaggiava al seguito di un progetto Erasmus insieme a colleghi di altre scuole europee. La comitiva stava facendo ritorno in albergo. I soccorsi sono stati tempestivi. Il bilancio finale è di 5 feriti per fortuna lievi. Tra di loro anche la stessa dirigente scolastica Giusi Diliberto, un docente del Fermi di Sciacca e altri tre studenti olandesi. Illesi ma impauriti gli studenti saccensi.