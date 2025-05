Ricercato da giorni, preso in piazza Acquicella

CATANIA – Gli agenti delle volanti hanno arrestato per evasione un 39enne pregiudicato catanese. L’uomo sottoposto ai domiciliari era in auto in viale Kennedy quando, vedendo l’auto dei poliziotti ha effettuato una manovra repentina che ha insospettito gli agenti i quali, raggiunta l’auto, hanno sottoposto il conducente a controllo. L’uomo ha fornito però false generalità, ma identificato, è stato nuovamente posto ai domiciliari e denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Nella stessa giornata gli agenti hanno individuato, in piazza Stazione Acquicella, un altro noto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, autore di numerose evasioni dagli arresti domiciliari. Dagli accertamenti, l’uomo – un 29enne catanese – è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ricercato da giorni. A quel punto i poliziotti, dopo averlo identificato, lo hanno arrestato e portato in carcere.