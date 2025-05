Asp Catania, posto fisso per 107

CATANIA – Sono 107 gli operatori che oggi hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Azienda sanitaria provinciale di Catania. Sono professionisti appartenenti a diversi profili del comparto – sanitario, sociosanitario e tecnico – che entrano stabilmente nell’organico.

I profili interessati dalla stabilizzazione diretta sono così distribuiti:

– 28 infermieri

– 18 assistenti informatici (ex programmatori)

– 17 assistenti sociali

– 12 fisioterapisti

– 9 operatori tecnici informatici

– 6 tecnici della riabilitazione psichiatrica

– 5 tecnici sanitari di radiologia medica

– 3 ostetriche

– 3 tecnici sanitari di laboratorio biomedico

– 3 tecnici della prevenzione

– 1 collaboratore tecnico professionale informatico

– 1 dietista

– 1 tecnico audiometrista.

Contestualmente sono stati ammessi ulteriori 158 candidati alle procedure concorsuali che consentiranno di coprire 39 posizioni nei seguenti profili:

– assistenti informatici: 108 candidati per 8 posti

– assistenti sociali: 4 candidati per 2 posti

– collaboratori tecnici professionali ingegneri: 3 candidati per 2 posti

– operatori socio-sanitari (oss): 27 candidati per 17 posti

– operatori tecnici informatici: 7 candidati per 7 posti

– tecnici della riabilitazione psichiatrica: 4 candidati per 1 posto

– tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria: 2 candidati per 2 posti.