a.cig. ) Da oggi il nostro sito cambia denominazione e dominio. Non più lasiciliaweb.it ma semplicemente siciliaweb.it. Una sillaba in meno che nulla toglie al nostro lavoro. La nostra offerta informativa, forte di un percorso che dura ormai da un quarto di secolo, resta immutata e improntata alla volontà di raccontarvi la Sicilia nel migliore modo possibile e sotto ogni sfaccettatura. Con l’impegno di sempre e belle novità in arrivo. Stay tuned.