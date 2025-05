CATANIA – La polizia di Catania, su segnalazione di alcuni cittadini, ha effettuato un controllo in una stalla nel quartiere Librino dove è stato trovato un cavallo, tenuto in modalità e spazi non idonei. Rintracciato il titolare, gli agenti della squadra a cavallo sono entrati nel box, riscontrando la mancanza del codice aziendale che ha determinato una multa di 1.500 euro, l’assenza del documento di accompagnamento e la mancata registrazione del documento unifico identificazione, comportando la contestazione di altre sanzioni al gestore per altri 600 euro.