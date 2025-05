CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 52enne pregiudicato per il furto di una macchina nella frazione Fleri di Zafferana Etnea. Diramati via radio alle pattuglie marca, modello e targa, sono stati avviati anche gli accertamenti con i sistemi antifurto gps che hanno ha fornito la localizzazione nella zona sud di Catania, vicino a via Palermo. Poco dopo una gazzella ha incrociato l’auto sospetta, il cui conducente, alla vista dei militari, ha tentato di scappare imboccando via Missori. I militari sono comunque riusciti a bloccare la fuga, costringendo il 52enne a fermarsi. Nel suo giubbotto è stato trovato un kit da ladro d’auto composto da una centralina contraffatta, una presa Obd, strumenti da scasso e chiavi adulterate. Il 52enne è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.