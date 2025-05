CATANIA – Domani pomeriggio al Sea Palace di Catania verranno presentati i risultati di un’indagine approfondita sui profili e le caratteristiche dei volontari del territorio etneo. Un contributo per comprendere meglio chi sono oggi i protagonisti dell’impegno civico e quali sono le tendenze in atto. Verrà affrontato il tema “Contesto sociale e trasformazioni in atto”; Salvatore Raffa, presidente del Centro di servizio per il volontariato etneo, relazionerà su “Prospettive future del volontariato: visioni, sfide e opportunità”. L’iniziativa si inserisce anche nel ciclo di Volontalk!, il contenitore multimediale che da spazio a temi, idee e progetti del volontariato. L’incontro sarà registrato e reso disponibile sui canali del Csve. La partecipazione è libera ed è possibile iscriversi al seminario attraverso la piattaforma my.csvetneo.org (area eventi).