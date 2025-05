CATANIA – Ha adocchiato un’auto parcheggiata in corso Sicilia e non ci ha pensato due volte a smontare i fari per rubarli. Il ladro, un catanese di 51 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato visto all’opera da un passante che ha subito allertato la polizia. In pochi istanti, le moto-volanti hanno intercettato il 51enne in via Puccini con ancora in mano il sacchetto con i fari appena rubati e un cacciavite usato per smontarli.