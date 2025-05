CATANIA – Per la Festa della Repubblica, che quest’anno si terrà in piazza Università, lunedì prossimo a Catania dalle 6 alle 14 è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli (eccetto stalli per disabili) in piazza Manganelli, via Vittorio Emanuele II, da piazza Duomo a piazza San Placido, via San Giuliano, da piazza Manganelli a via Coppola.