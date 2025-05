Catania: droga nascosta nel garage dell’ignaro zio

CATANIA – Ha trasformato il garage datogli in prestito dallo zio della sua fidanzata come base logistica per nascondere 3,5 chili di droga. La polizia ha arrestato un 27enne, originario di Acireale, uscito dal carcere appena pochi mesi fa, per detenzione di droga ai fini di spaccio. A scoprire l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sono stati i poliziotti della squadra cinofili della questura di Catania, nel corso di un’articolata attività di controllo svolta nel quartiere Cappuccini e finalizzata a prevenire e a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

Giunti vicino all’ex ospedale Ferrarotto, i cani poliziotto Maui e Ares hanno subito iniziato a fiutare la presenza di sostanze stupefacenti, portando i loro conduttori direttamente nell’area garage di un palazzo, fermandosi davanti a un box. In pochi minuti, i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario che, a sua volta, ha spiegato agli agenti di aver dato il garage in uso alla nipote e al suo fidanzato. A quel punto, i poliziotti hanno rintracciato la coppia e il 27enne ha ammesso di essere l’effettivo utilizzatore del box. Inoltre, il giovane ha tirato fuori dalla tasca la chiave per aprire la saracinesca del garage. Una volta all’interno, l’infallibile fiuto dei cani antidroga ha permesso di individuare un grosso borsone con 2,5 chili di marijuana e quasi un chilo di hashish, suddiviso in nove tavolette avvolte nel cellophane. Tutta la droga è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato.