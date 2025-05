Catania: tutta la rapina (con coltellata) minuto per minuto

CATANIA – Due 26enni sono stati fermati dalla polizia per rapina a due uomini nella zona della movida di Catania. Li avrebbero minacciati con una spranga, ferendone uno alla gamba con un’arma da taglio e rubandogli un cellulare, il portafoglio con una banconota da 20 euro ed effetti personali. Gli agenti dei falchi grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza poche ore dopo hanno intercettato uno dei due ragazzi nella zona in cui era stata commessa la rapina con addosso gli stessi indumenti. Il suo presunto complice è stato rintracciato subito dopo nella sua casa, dove era sottoposto agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. Per entrambi il giudice ha disposto il carcere.