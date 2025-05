Vento fortissimo: a Catania incendio da paura, dirottati cinque voli

CATANIA – Il vento fortissimo che si è scatenato oggi a Catania ha alimentato un grosso incendio scoppiato in zona Vaccarizzo e visibile a molti chilometri di distanza (foto di Acireale social). Le fiamme si sono propagate in un terreno provato vicino alla statale 114 e al ristorante El Torero, partendo da alcuni container e raggiungendo dei mezzi pesanti. Due squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate, ma sono state costrette a fare i conti anche con le raffiche violente che spingevano le fiamme. Ancora non è chiaro come l’incendio sia nato.

Problemi anche all’aeroporto, dove sono stati dirottati cinque voli in arrivo: due aerei della Ryanair provenienti da Malta e da Roma Fiumicino si sono diretti a Palermo, un terzo proveniente da Trieste è andato a Comiso; a Palermo sono stati dirottati anche il volo EasyJet Europe in arrivo da Parigi Charles de Gaulle e quello da Verona della Wizz Air-Air Malta.

Sempre a causa del vento si sono rotti gli ormeggi di una nave da crociera ancorata nel porto etneo. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare, fortunatamente senza serie conseguenze. Il molo però è rimasto danneggiato. In via Sebastiano Catania, a San Nullo, un albero secolare si è schiantato al suolo: nel crollo il tronco ha schiacciato un’auto con a bordo due persone che sono rimaste ferite in modo lieve. Ancora non sono state accertate le cause del cedimento, probabilmente anche il vento che si è abbattuto nelle ultime ore ha contribuito a spezzare il grosso albero. I danni per le raffiche si sono verificati in tutta la città: da segnalare in A18 un palo dell’illuminazione divelto sulla rampa di immissione per Fiumefreddo.