Dal 3 giugno parcheggio Famà a pagamento

CATANIA – Dopo il periodo iniziale di sperimentazione gratuita, a partire da martedì 3 giugno la sosta nel nuovo parcheggio Famà (ex parcheggio Sanzio) diventa a pagamento. Il parcheggio, con i suoi oltre 300 posti auto e 12 stalli riservati ai bus Amts, si trova tra viale Raffaello Sanzio e via Vincenzo Giuffrida, all’ingresso alla città. La fermata Giuffrida della Metro dista appena 300 metri, mentre gli autobus dell’Amts hanno il capolinea dentro lo stesso parcheggio, vigilato h24 con 75 telecamere di videosorveglianza. L’obiettivo del parcheggio Famà, infatti, è quello di favorire l’interscambio tra mezzo privato e trasporto pubblico, offrendo una valida alternativa all’uso dell’auto in centro città. Le tariffe applicate sono competitive rispetto alle tradizionali strisce blu.

Fascia diurna (7:00 – 20:00):

• €0,80/ora per le prime due ore (massimo €1,60)

• Dal terzo minuto della terza ora: €0,40/ora, fino a un massimo di €4,80

• Oltre le 10 ore: nessun costo aggiuntivo

Fascia notturna (20:00 – 7:00):

• €0,40/ora per le prime due ore (massimo €0,80)

• Dal terzo minuto della terza ora: €0,40/ora, fino a un massimo di €2,00

• Oltre le 5 ore: nessun costo aggiuntivo

Costo massimo giornaliero: €6,80 (somma di fascia diurna e notturna)