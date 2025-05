“Dove sono finiti quei 3 miliardi per la Sicilia?”

PALERMO – “Il definanziamento di ben tre miliardi destinati alla Sicilia rappresenta un fatto gravissimo che penalizza ancora una volta la nostra regione”. La deputata del M5s all’Ars Lidia Adorno annuncia un’interrogazione parlamentare urgente. “Solo con l’ultimo atto del ministero delle Infrastrutture – dice – sono stati cancellati 900 milioni di euro destinati a progetti di manutenzione e mobilità, colpendo duramente quattordici interventi tra comuni e liberi consorzi, tra cui quelli previsti lungo l’asse Palermo-Catania”.

Adorno chiede al governatore Renato Schifani “cosa intende fare. I 3 miliardi devono tornare nella disponibilità della Regione siciliana. Il governatore tenga alta l’attenzione e difenda con fermezza le prerogative della Sicilia. Qualsiasi presidente di Regione dovrebbe opporsi a simili penalizzazioni. Non possiamo restare in silenzio mentre si smantellano, tramite il trasferimento altrove di fondi legittimamente destinati alla Sicilia, progetti essenziali per lo sviluppo e per la tenuta del nostro territorio”.