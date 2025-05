Finale Ternana-Pescara

Saranno Ternana e Pescara, rispettivamente seconda e quarta classificata nel girone B al termine della stagione regolare, a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la Serie B.

Le Fere, dopo lo 0-0 di Vicenza, superano i berici in casa per 3-1 davanti a 19.000 spettatori. Vantaggio immediato di Curcio, pronto a spedire in porta un servizio dal fondo di Donati, raddoppio di Aloi in avvio di ripresa con un destro dal limite, Laezza di testa accorcia per il Vicenza, ma Cianci, centravanti in prestito dal Catania, chiude i conti per i rossoverdi girando in porta sul primo palo un corner battuto da Cicerelli, altro rossazzurro in prestito.

Nell’altra semifinale, al Pescara, forte del 4-1 dell’andata, basta un pari casalingo per 1-1 contro l’Audace Cerignola, privo dello squalificato Capomaggio. Traversa di Tascone sullo 0-0, poi vantaggio pescarese del solito Merola con un preciso sinistro. Pareggio di Salvemini, pronto a incornare un cross di Tascone, ma nella ripresa l’espulsione di Ligi (20′ st) lascia in dieci la formazione di Raffaele e facilita il compito degli uomini di Baldini. All’Adriatico-Cornacchia presenti 18.729 spettatori.

L’andata della finale è prevista lunedì 2 a Terni, ritorno sabato 7 giugno a Pescara.

TERNANA-VICENZA 3-1

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi 6; Donati 6.5, Capuano 7, Martella 6.5; Casasola 6 (48′ st Maestrelli sv), Aloi 7 (20′ st Corradini 6), Vallocchia 6, Tito 6; Curcio 7 (20′ st Ciammaglichella 6), Cicerelli 6 (48′ st Fazzi sv); Ferrante 7 (20′ st Cianci 7). In panchina: Vitali, Millico, Valenti, Montenegro, Damiani, Brignola, Bellavigna, Romeo, Donnarumma. Allenatore: Liverani 7

VICENZA (3-5-2): Confente 5; Cuomo 5 (22′ Sandon 5.5), Leverbe 5, Laezza 6.5 (22′ st Morra 5.5); De Col 5, Carraro 5.5 (32′ st Rossi sv), Ronaldo 5 (1′ st Della Morte 5), Zonta 5.5 (32′ st Della Latta sv), Costa 5.5; Ferrari 6, Rauti 5. In panchina: Massolo, Gallo, Rossi, Della Latta, Beghetto, Capone, Garnero, Fantoni. Allenatore: Vecchi 5

ARBITRO: Mucera di Palermo 6

RETI: 12′ pt Curcio; 12′ st Aloi, 16′ Laezza, 22′ Cianci.

NOTE: spettatori: 8.380 (di cui 862 ospiti) Incasso: euro 100.429,00. Ammoniti: Sandon, Costa. Angoli: 4-7. Recupero: 2′ pt; 5′ st.

PESCARA-CERIGNOLA 1-1

PESCARA (4-3-3): Plizzari 7.5; Pierozzi 6, Letizia 6, Lancini 6.5 (37′ st Lonardi sv), Moruzzi 7 (23′ st Crialese 6); Valzania 6, Kraja 6 (1′ st Squizzato 6), Dagasso 6.5 (23′ st De Marco 6); Merola 7, Tonin 6.5, Bentivegna 6 (1′ st Meazzi 6). In panchina: Saio, Profeta, Alberti, Cangiano, Brosco, Ferraris, Pellacani, Staver, Saccomanni, Berardi. Allenatore: Baldini 6.5.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco 7; Romano 6, Ligi 5, Martinelli 6.5; Coccia 6 (1′ st Russo 6), Bianchini 6.5 (32′ st Sainz-Maza sv), Tascone 6 (23′ st Gonnelli 6), Mc Jannet 6.5, Achik 6; Cuppone 6.5 (10′ st Volpe 6.5), Salvemini 7 (32′ st D’Andrea sv). In panchina: Saracco, Fares, Visentin, Velasquez, Nicolao, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Raffaele 6.5.

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera 6.

RETI: 23′ pt Merola, 36′ pt Salvemini.

NOTE: spettatori 18.729 per un incasso di 225.586 euro, ospiti 258. Espulso al 20′ st Ligi (C) per doppia ammonizione. Ammoniti Letizia (P), Bianchini (C). Angoli: 8-5 per il Cerignola. Recupero: 1′ pt, 5′ st.