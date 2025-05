Giovane uccide a coltellate 4 coetanei, poi brucia casa

Un adolescente avrebbe ucciso a coltellate quattro suoi coetanei e in seguito incendiato la casa dove avevano trascorso la serata. Lui stesso è poi morto nell’incendio. La tragedia è avvenuta nella regione siberiana di Irkutsk. “Un’abitazione privata ha preso fuoco nella città di Baikalsk, nella regione di Irkutsk. Sul posto sono stati rinvenuti i corpi di cinque vittime minorenni”, hanno dichiarato gli investigatori. “Un gruppo di giovani si è radunato in una casa. A un certo punto, uno di loro ha aggredito gli altri con un coltello. Di conseguenza, quattro adolescenti sono stati uccisi e quattro sono stati ricoverati in ospedale con ferite varie. Il presunto aggressore ha appiccato il fuoco all’abitazione ed è morto nell’incendio”.