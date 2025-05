PALERMO – Una 59enne è stata investita da un furgone mentre stava attraversando in via Perpignano a Palermo. Nell’impatto la donna è caduta sull’asfalto e ha battuto la testa. E’ stata portata in ospedale dal personale del 118 ed è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.