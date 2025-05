La Sicilia volta pagina: ceduto a Palella

CATANIA – Il quotidiano La Sicilia di Catania cambia proprietà. Palella Holdings, guidata dall’imprenditore italo-americano Salvatore Palella, ha rilevato la testata, la società editrice Dse Spa e la relativa quota di Ansa. Palella, originario di Acireale, da anni risiede negli Stati Uniti dove coordina numerose attività imprenditoriali internazionali. Il passaggio di testimone arriva dopo 80 anni di ininterrotta gestione della famiglia Ciancio Sanfilippo.

“Acquisire La Sicilia non è solo un’operazione editoriale: è un gesto d’amore verso la mia terra – ha affermato Salvatore Palella -. Da siciliano che ha vissuto a lungo all’estero, sento il dovere e il desiderio di contribuire al futuro dell’Isola, partendo proprio da una comunicazione libera, moderna e positiva. La Sicilia continuerà a essere la voce dei siciliani, con radici profonde ma lo sguardo rivolto al mondo. È il momento di rialzare la testa, insieme”.

“Per me acquisire La Sicilia – spiega Palella – è motivo di grande orgoglio personale e professionale. Torno nella mia terra con l’obiettivo di investire concretamente nel futuro del giornale, puntando sull’innovazione digitale, sul legame autentico con il territorio e sulla valorizzazione delle grandi professionalità che ho già avuto modo di apprezzare. Vogliamo rendere La Sicilia un punto di riferimento nazionale e internazionale, orgoglio dei siciliani ovunque nel mondo”.

La nuova proprietà guidata da Salvatore Palella, ricostruisce il quotidiano La Sicilia, mira ora a portare il giornale in una nuova fase di sviluppo, mantenendo e valorizzando il forte legame identitario con la Sicilia, ma al contempo ampliandone la presenza nazionale e internazionale. Particolare attenzione verrà dedicata al potenziamento tecnologico, con una nuova app e una piattaforma innovativa del prodotto editoriale, sfruttando il brand Sicilia, peraltro coincidente con il nome della testata, noto in tutto il mondo e creando così un ponte ideale con i milioni di siciliani residenti all’estero, in particolare negli Stati Uniti.

L’acquisizione, è spiegato, non si limita al settore editoriale, che ricomprende una quota dell’Ansa: il gruppo Palella Holdings prevede infatti importanti investimenti nel patrimonio immobiliare acquisito, fra cui la Centrale del latte di Catania, iconica realtà cittadina presente nel portfolio della Dse, destinata a un significativo rilancio secondo una filosofia di valorizzazione e riuso. La stessa logica ispira anche la scelta della nuova sede del quotidiano in un prestigioso immobile nella zona residenziale di Catania, che diverrà il simbolo della nuova era editoriale e culturale della testata.