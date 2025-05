MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CATANIA) – Sabato prossimo alla tenuta Ambelia dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia, a Militello in Val di Catania, si terrà un incontro di inclusione attraverso gli interventi assistiti con gli animali. Volontari e figure professionali di diverse associazioni accoglieranno dalle 10 alle 17 famiglie con portatori di handicap (motori e psicomotori) e di disagi sociali. Per loro una giornata con cani, gatti, conigli, cavalli e asini.