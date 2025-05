Morto Ivan Lo Bello, ex presidente Confindustria

CATANIA – È morto in ospedale a Catania Ivan Lo Bello, ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex vicepresidente nazionale degli industriali. Aveva 62 anni ed era malato da tempo. Laureato in giurisprudenza, è stato in Sicilia tra gli artefici del Codice etico che prevedeva l’espulsione degli imprenditori che pagavano il pizzo. “Chi paga il pizzo verrà espulso”, era la regola.

Eletto nel 1999 presidente di Confindustria Siracusa, carica che ha ricoperto fino al 2005, nel 2006 è diventato presidente di Confindustria Sicilia e vicepresidente nazionale dal 2012 con delega all’educazione; presidente della Camera di commercio di Siracusa; presidente di Unioncamere dal 2015 al 2018; presidente del Banco di Sicilia dal 2008 al 2010; presidente di UniCredit Leasing dal 2010; componente del consiglio di amministrazione della fondazione Censis dal 2010.