RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri della stazione di Ramacca hanno denunciato un giovane di 17 anni. Il ragazzo si trovava in via Giusti quando, avendo notato il passaggio dell’autovettura dei carabinieri, ha cercato di allontanarsi rapidamente per evitare un probabile controllo. La sua mossa, però, non è di certo passata inosservata all’equipaggio che, sceso

dall’auto di servizio, ha rincorso a piedi il giovane che, nel frattempo, ha cercato di dileguarsi nelle strade circostanti. Fermato il 17enne, è stato condotto in caserma per un controllo accurato: sotto la sua maglieria intima, nascondeva infatti un involucro di plastica contenente 6 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al dettaglio e, nel suo portafoglio, aveva ben 815 euro, somma di cui il giovane non ha saputo giustificare il possesso.