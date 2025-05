Rimane incastrato sotto il suo trattore, è grave

PARTANNA (TRAPANI) – È in prognosi riservata ed è stato trasferito oggi pomeriggio in elisoccorso al trauma center di Villa Sofia a Palermo, un agricoltore di 51 anni, di Santa Ninfa (Trapani), rimasto incastrato sotto il proprio trattore cingolato che si è capovolto. L’incidente è avvenuto stamattina in contrada Bartolotta a Partanna. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Vittorio Emanuele II’ di Castelvetrano con un’ambulanza del 118, l’uomo è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico in sala operatoria e poi è stato trasferito a Palermo.