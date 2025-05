Rubavano pezzi d’auto su commissione: “Qualsiasi cosa stacchiamo, ‘mbare!”

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – I carabinieri di Catania hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare per furto e ricettazione. Le indagini, eseguite tra settembre e novembre 2023, hanno portato alla scoperta di un gruppo specializzato in furti di parti di auto che operava tra Catania, Gravina di Catania, San Giovanni la Punta, Acireale, Aci Castello e Aci Catena. A capo c’era il 36enne catanese Luca Gagliano. Sono state ricostruite non solo la modalità dei furti, ma anche la successiva collocazione della refurtiva, per lo più gruppi ottici e portiere, nei canali di ricettazione, che ricevevano ordinazioni da parte di ‘clienti’ compiacenti.

Le indagini hanno preso spunto da un furto di gruppi ottici il 7 settembre 2023 su una macchina in sosta nel parcheggio del centro commerciale “I Portali” a San Giovanni La Punta. In quel caso, grazie alle telecamere del sistema di video sorveglianza, è stato possibile ricostruire il colpo: dopo essere arrivato a bordo della sua auto, Luca Gagliano, insieme a Roberto Luciano Alessandra, hanno compiuto il furto, aiutati dal complice, in funzione di ‘palo’, Davide Grisiglione. L’individuazione dei tre indagati ha permesso poi di approfondire le indagini con intercettazioni telefoniche e ambientali, grazie alle quali è stato possibile accertare come ai furti prendesse parte anche Alessio Musumeci.

L’indagine è stata denominata ‘Full Led’ per il modus operandi che consisteva nel rubare gruppi ottici a led, per soddisfare le richieste dei proprietari di auto che avevano esigenza di sostituire i gruppi ottici alogeni con quelli a led, più innovativi e performanti, per poche centinaia di euro, appena 150, a fronte del costo di 1.300 euro se acquistati nei rivenditori autorizzati. Ogni furto costava al derubato un danno di oltre 5.000 euro, considerando che i ladri dovevano forzare le serrature degli sportelli delle auto manomettendone i meccanismi, senza riguardo per la carrozzeria.

Nelle intercettazioni, Gagliano, durante la consegna dei fari a led poco prima rubati su commissione, suggeriva al richiedente anche come fare per evitare che altri potessero rubarglieli, provvedendo, nella fase del montaggio, ad apporre silicone normalmente usato per sigillare acquari: “No… va bene… se vuoi mettere… devi mettere il silicone dell’acquario… che non riescono… non li possono staccare… neanche ammazzati”.

Oltre ai gruppi ottici, gli indagati rubavano qualunque parte di auto gli venisse commissionata tra cui gli sportelli. Dalle intercettazioni Grisiglione si vanta coi complici Alessandra e Gagliano: “Stacchiamo anche sportelli… ahahah (ride)!!! Qualsiasi cosa stacchiamo, ‘mbare!”. Agli indagati in tutto sono contestati 19 furti di parti di auto.

E’ stata disposta la custodia cautelare in carcere per Roberto Luciano Alessandra e Luca Gagliano, per Davide Grisiglione e Alessio Musumeci l’obbligo di dimora e di permanenza in casa dalle 21 alle 7.