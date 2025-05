Scontro frontale: Gaia non ce la fa, gravissimo il fidanzato

AGRIGENTO – Una diciannovenne di Gela, Gaia Sanfilippo, è morta durante la notte a Licata dopo un incidente stradale sulla statale 115 in contrada Canticaglione, vicino al resort Serenusa. Due auto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stata la ragazza che viaggiava a bordo di una Smart assieme al fidanzato, che ha riportato ferite gravissime. Gaia è stata portata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il fidanzato, un 20enne di Gela, sarà trasferito al Trauma center di Villa Sofia a Palermo. Sull’altra auto viaggiava un uomo che ha riportato traumi alla testa ma non è in pericolo di vita.