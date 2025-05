SORTINO (SIRACUSA) – I carabinieri di Sortino hanno identificato e denunciato per truffa un 27enne catanese con precedenti. Spacciandosi per proprio per carabiniere si era introdotto nella casa di una ottantenne e rovistando negli armadi si era impossessato di circa duemila euro in monili in oro, per poi essere messo in fuga dall’arrivo improvviso di un parente della signora. Grazie anche alle testimonianze fornite da alcuni cittadini che avevano notato un’auto sospetta aggirarsi nella zona, i militari hanno potuto rintracciare il ragazzo.