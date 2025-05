PALERMO – Street control di ultima generazione in giro a Palermo per scoraggiare la sosta irregolare e le violazioni del codice della strada e per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione urbana. A illustrare i dettagli del moderno sistema di telecontrollo e le caratteristiche delle nuove telecamere a breve in dotazione alla polizia municipale è stato il comandante Angelo Colucciello in conferenza stampa con l’assessore Dario Falzone.

“Ci stiamo dotando – ha spiegato Colucciello – di un sistema di controllo chiamato Lince system che prevede l’utilizzo di apparati tecnologici con telecamera mobile, dotati di supporto magnetico, che consentiranno di collocarli sui veicoli della polizia municipale, e di un software per la gestione delle attività per la rilevazione delle violazioni sulla sosta irregolare e le interrogazioni immediate alla banca dati della motorizzazione, durante i controlli, sulle revisioni e le assicurazioni dei veicoli. Un occhio intelligente che ci consentirà di fare i necessari accertamenti in tempo reale, tramite il rapido e simultaneo rilevamento delle targhe, e di implementare ulteriormente le attività di presidio e di controllo del territorio”.

Il sistema sfrutta una tecnologia avanzata basata sull’utilizzo di una telecamera a doppia direzione, con due punti di ripresa, in grado di acquisire immagini e segnalare all’operatore di polizia le anomalie riscontrate durante le attività di presidio del territorio. L’apparecchio scatterà due foto in contemporanea, una d’ambiente che mostra l’infrazione compiuta, l’altra specifica sul numero di targa. Acquisite le immagini, la multa viene passata al server. Le attività saranno, comunque, gestite dagli agenti che, ricevuti i dati su appositi tablet, provvederanno a validare le sanzioni.