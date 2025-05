Svaligia il b&b che non la vuole ospitare

CATANIA – I carabinieri sono intervenuti in un b&b del centro storico, chiamati da un 69enne, domiciliato nello stesso stabile dove gestisce un’attività ricettiva, perché una donna si era intrufolata all’interno del suo magazzino, utilizzato per la custodia di attrezzature edili e di lavoro. La pattuglia ha sorpreso la ladra che tentava di allontanarsi, reggendo con le mani una pesante borsa in tela. Fermata, la donna è stata identificata per una 42enne residente a Catania, la quale, per come riferito dal 69enne, proprio quella mattina si era presentata al portone del b&b chiedendo di poter pernottare, ma al rifiuto del titolare si era allontanata.

Poco dopo, però, l’uomo, non avendo sentito il rumore del portone richiudersi, era sceso a controllare, sentendo rumori provenire dal magazzino, quindi aveva deciso di chiamare i carabinieri. La 42enne è stata dunque perquisita e, all’interno della borsa, i militari hanno recuperato utensili elettrici, trapani, batterie, una pompa a pressione e un disco da taglio, tutti riconosciuti dal proprietario come propri. La donna è stata denunciata, mentre il materiale sottratto è stato restituito al legittimo proprietario.