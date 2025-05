Telefonate a tutte le ore: “Catanesi molestati”‘

CATANIA – Il Codacons interviene contro il dilagare delle telefonate commerciali moleste “che stanno esasperando migliaia di cittadini a Catania”. In seguito a “un’ondata di segnalazioni, avendo constatato il totale fallimento del cosiddetto registro delle opposizioni, che avrebbe dovuto quanto meno arginare il problema”, l’associazione ha presentato un esposto alla Procura per chiedere accertamenti “su una pratica che rappresenta una violazione sistematica della privacy e della tranquillità familiare”.

L’esposto documenta numerosi episodi in cui utenti sono stati disturbati da call center a ogni ora del giorno, con insistenza e modalità aggressive. “Non si tratta più di semplici disturbi – spiega l’associazione -, ma di molestie telefoniche vere e proprie, che creano disagio psicologico e violano le norme in materia di trattamento dei dati personali. Abbiamo chiesto alla magistratura di valutare eventuali responsabilità e di avviare le azioni necessarie per tutelare i cittadini”.