Ucciso con 17 coltellate e bruciato: terzo arresto

ALCAMO (TRAPANI) – La polizia di Trapani ha arrestato un 32enne di Alcamo per l’omicidio di Antonino Arculeo, di Partinico, il cui cadavere semicarbonizzato è stato trovato a Calatafimi Segesta, nella zona delle Terme Gorga, lo scorso 9 maggio. Per la morte del 74enne, ucciso con almeno 17 coltellate e poi bruciato, erano già stati arrestati due partinicesi di 35 e 47 anni. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità di altre persone e per definire il movente, legato probabilmente a motivi economici e alla possibilità che i tre intendessero sottrarre ad Arculeo una cospicua somma di denaro che aveva con sé la sera dell’omicidio. E’ stato anche documentato il tentativo di somministrare ad Arculeo un integratore di melatonina per stordirlo. Il 32enne è stato condotto nella casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani.