Visodent: centinaia di siciliani si sentono truffati

Sono numerose le segnalazioni pervenute dai cittadini siciliani, addirittura un centinaio, tanto che anche il Codacons ha presentato esposti presso tutte le Procure della Sicilia in merito alla sconcertante chiusura dei centri dentistici Visodent, che ha coinvolto centinaia di utenti rimasti improvvisamente senza cure, senza accesso alla propria documentazione sanitaria e, in molti casi, costretti a continuare a pagare finanziamenti per prestazioni mai effettuate. Una situazione gravissima che potrebbe configurare ipotesi di truffa, appropriazione indebita, interruzione di pubblico servizio e violazione delle normative sulla privacy e sul trattamento dei dati sanitari.

In diverse città siciliane le sedi risultano chiuse senza alcun preavviso o comunicazione ufficiale, e ogni tentativo di contatto con i centri si è rivelato vano. “È inaccettabile che una rete odontoiatrica possa sparire nel nulla abbandonando i pazienti, privandoli dell’accesso alle cure e lasciandoli esposti a pesanti oneri economici – dichiara il Codacons –. Chiediamo l’immediato intervento della magistratura per fare piena luce sull’accaduto, accertare eventuali responsabilità penali e garantire ai cittadini il risarcimento integrale dei danni subiti”.

E sono moltissime le richieste di assistenza che anche Federconsumatori Sicilia sta ricevendo da ex pazienti della catena di studi dentistici Visodent, che sono letteralmente spariti nel nulla

lasciando centinaia di persone con cure non terminate, nonostante i corposi anticipi già versati. “Questa situazione è inaccettabile – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia,

Alfio La Rosa – soprattutto perché è un grande dèjà vu: con Visodent sta succedendo esattamente quello che è successo, a inizio decennio, con gli spagnoli di Dentix: studi che chiudono da un giorno all’altro e pazienti beffati. E proprio in Spagna, secondo quanto apprendiamo dalla stampa, ci sarebbe l’azienda a cui fanno capo gli studi dentistici di Visodent: si tratta di Marcialonga Sl, già finita in tribunale nel 2016 per riciclaggio e frode fiscale. È incredibile – conclude La Rosa – ma a quanto pare dietro la chiusura degli studi Visodent c’è un copione già scritto e già messo in scena un decennio fa”. (Foto utente Facebook)