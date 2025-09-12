Si finge poliziotto per entrare in ospedale e assistere la compagna
Tesserini, lampeggiante e timbri delle forze dell'ordine falsi: denunciato 41enne catanese. "Volevo aiutarla a uscire dalla tossicodipendenza"
Palermo: l'imbarcazione greca sorvegliata dalla capitaneria
Tabacco di contrabbando, fermato pakistano a Canicattì VIDEO
Collaborazione tra gli ospedali di Taormina e Catania
Truffa a diverse aziende per oltre 300.000 euro, in tre ai domiciliari NOMI
Tutto nascosto in recipienti di plastica: bloccato 22enne ad Avola VIDEO
Zarbano e Pastore esaminano in conferenza la partenza del Catania: "Forse non ve ne siete accorti, ma qui one man show non esiste più" VIDEO
Stop a carico di 'Gutka' e 'Snus'
In auto hashish e telefonini
Flotilla: gli attivisti a Siracusa
Controlli a San Giovanni Galermo
Progetto di vendetta a Gela
C'è l'inno: ovazione alla Villa
La stangata delle strisce blu
Controlli ad ambulanti e negozi
"Ancora non sappiamo perché Santo è stato ucciso"
Catania: ruba nel supermercato e aggredisce il vigilante, arrestato
Schiacciato da un albero caduto sulla sua macchina
Parola dell'infettivologo: "Al Cannizzaro 5 ricoveri"
Incidente a Città del Messico: più di 90 i feriti
Spampinato (III municipio): "Intervenire prima delle piogge"
Luigi Genovese nuovo presidente Ast
Scoperta carrozzeria abusiva in un garage: una denuncia
Soccorso turista olandese colto da malore durante escursione
Aggredirono agenti a manifestazione No ponte: tre arresti
Controlli a tappeto nel quartiere catanese VIDEO
Via libera al progetto esecutivo: ecco come sarà FOTO
Prende a calci l'auto, la donna riesce a chiamare il 112: arrestato
Aggressione a Palermo alla richiesta di scendere dall'autobus: arrestato
Lite per motivi di viabilità: 6 misure cautelari a Palermo NOMI
Gela: padre e figlio trovati con fucile e pistola VIDEO
